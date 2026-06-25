Prikaz novih borbenih sistema Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

Aktivnosti će biti realizovane na dve lokacije — na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i na poligonu "Pasuljanske livade", naveli su iz ministarstva u saopštenju.

Prikaz naoružanja, vojne opreme i sistema koje koristi Vojska Srbija biće organizovan u 10 časova na aerodromu u Batajnici, dok će bojevo gađanje biti izvedeno na poligonu "Pasuljanske livade" u 12 časova.