Prikaz novih borbenih sistema Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

Beta pre 1 sat

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju, 28. juna, prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu "Pasuljanske livade" biti izvedeno bojevo gađanje. 

Aktivnosti će biti realizovane na dve lokacije — na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i na poligonu "Pasuljanske livade", naveli su iz ministarstva u saopštenju.

Prikaz naoružanja, vojne opreme i sistema koje koristi Vojska Srbija biće organizovan u 10 časova na aerodromu u Batajnici, dok će bojevo gađanje biti izvedeno na poligonu "Pasuljanske livade" u 12 časova.

(Beta, 25.06.2026)

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