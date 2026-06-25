Prikaz novih borbenih sistema Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama
Beta pre 1 sat
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju, 28. juna, prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu "Pasuljanske livade" biti izvedeno bojevo gađanje.
Aktivnosti će biti realizovane na dve lokacije — na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i na poligonu "Pasuljanske livade", naveli su iz ministarstva u saopštenju.
Prikaz naoružanja, vojne opreme i sistema koje koristi Vojska Srbija biće organizovan u 10 časova na aerodromu u Batajnici, dok će bojevo gađanje biti izvedeno na poligonu "Pasuljanske livade" u 12 časova.
(Beta, 25.06.2026)