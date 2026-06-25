Skupština Srbije usvojila odluke o svim tačkama dnevnog reda, tu su i izmene pravosudnih zakona

Poslanici su izglasali izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Pored toga, prihvaćeni su Predlog zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa.

Usvojen je i Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Narodni poslanici izglasali su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva za zaštitu građana Grčke o uspostavljanju zajedničkih patrola radi zaštite javnog reda u odmaralištima u obe države, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i država nečlanica EU o učešću u dogovorima Zajednice za ranu razmenu informacija u slučaju radiološke vanredne situacije.

Izglasan je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Kine o izručenju, a usvojen je i niz ekonomskih sporazuma, garancija i ugovora, među kojima se deo odnosi i na infrastrukturu.