SSP: SNS za Nišavski okrug dobio kvotu od čak 10.000 ljudi za miting u Beogradu
Prema njenim rečima, rekordno visoka kvota uslovila je "ucene" zaposlenih u javnom, ali i u privatnom sektoru.
Prvi na udaru, dodala je, našao se "Niš-ekspres" jer je morala da obezbedi oko 130 autobusa.
"Prvi put od postojanja na udaru su i zaposleni "Dunav osiguranja". Od njih je traženo da se izjasne da li dolaze na miting, uz pretnju da ko ne dođe, nema potrebe ni u ponedeljak da dolazi na posao", istakla je Milošević u saopštenju za medije.
Ona je kazala da se po pritiscima na zaposlene izdvaja Univerzitetski klinički centar u Nišu.
Pritisci su, dodala je, u svim javnim preduzećima, a zaposlenima se preti otkazima i premeštajima.
"Nema problema da na mitingu bude milion ljudi, ukoliko to žele. Postoji problem da se ljudi ucenjuju, pritiskaju i da im se preti jer ne žele da idu. Oni koji to rade treba da znaju da se za to ide u zatvor", istakla je Milošević.
(Beta, 25.06.2026)