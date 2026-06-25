SSP: SNS za Nišavski okrug dobio kvotu od čak 10.000 ljudi za miting u Beogradu

Beta pre 1 sat

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević rekla je danas da je Srpska napredna stranka za Nišavski okrug dobila "kvotu" od 10.000 ljudi za odlazak na miting te stranke 27. juna u Beogradu, a čak polovinu tog broja treba da obezbede naprednjaci u Nišu. 

Prema njenim rečima, rekordno visoka kvota uslovila je "ucene" zaposlenih u javnom, ali i u privatnom sektoru. 

Prvi na udaru, dodala je, našao se "Niš-ekspres" jer je morala da obezbedi oko 130 autobusa.

"Prvi put od postojanja na udaru su i zaposleni "Dunav osiguranja". Od njih je traženo da se izjasne da li dolaze na miting, uz pretnju da ko ne dođe, nema potrebe ni u ponedeljak da dolazi na posao", istakla je Milošević u saopštenju za medije. 

Ona je kazala da se po pritiscima na zaposlene izdvaja Univerzitetski klinički centar u Nišu. 

Pritisci su, dodala je, u svim javnim preduzećima, a zaposlenima se preti otkazima i premeštajima. 

"Nema problema da na mitingu bude milion ljudi, ukoliko to žele. Postoji problem da se ljudi ucenjuju, pritiskaju i da im se preti jer ne žele da idu. Oni koji to rade treba da znaju da se za to ide u zatvor", istakla je Milošević. 

(Beta, 25.06.2026)

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