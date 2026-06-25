ZLF: Reakcija EP potvrđuje upotrebu zvučnog oružja, SNS mora odgovarati

Beta pre 16 minuta

Šef poslaničke grupe Zeleno-levog fronta u Skupštini Srbije Radomir Lazović ocenio je da je pismo evroposlanika koji su od Evropske komisije zatražili da hitno zaustavi odmazdu države zbog iznošenja istine o upotrebi zvučnog oružja u martu 2025. - još jedna potvrda da se zvučno oružje koristilo protiv građana Srbje.

"Reakcija čak pet poslaničkih grupa Evropskog parlamenta je još jedna potvrda da je ovo zvučno oružje korišćeno protiv građana Srbije, ali još važnije, da SNS (Srpska napredna stranka) mora odgovarati zbog ovog zločina", izjavio je Lazović, prenosi ZLF u saopštenju.

Tridesetak poslanika Evropskog parlamenta, na inicijativu Vladimira Prebiliča iz redova Zelenih, uputilo je poziv Evropskoj komisiji i Delegaciji Evropske unije u Srbiji da hitno zaustave autokratski progon u Srbiji i zaštite aktiviste, novinare i studente koji su izloženi brutalnoj odmazdi države zbog iznošenja istine o upotrebi zvučnog oružja u martu 2025.

U danas objavljenom pismu evroposlanika navodi se da su "srpske vlasti i predsednik Aleksandar Vučić, umesto da pokrenu nezavisnu istragu o upotrebi opasne opreme, pokrenuli orvelovsku kontraofanzivu, apsurdno optužujući same demonstrante da su koristili taj uređaj".

"Nakon najave Milenka Jovanova da će i neki narodni poslanici biti pod istragom, poručujemo da stojimo na raspolaganju i da slobodno mogu prvo nas da hapse jer nećemo nikada prestati da tražimo da se kazne odgovorni", poručio je Lazović.

Zeleno-levi front je prethodno pozvao poslaničke grupe iz Evropskog parlamenta da reaguju na ono što se dešava u Srbiji, podseća se u saopštenju.

Lazović je u Skupštini pozvao i evroposlanike, ali i sve druge međunarodne institucije, koje su već govorile o upotrebi zvučnog topa, da javno reaguju.

Podsetio je da je o upotrebi zvučnog topa pre svega svedočilo 3.400 građana, čije je zdravlje bilo ugroženo na protestu, kao i šest specijalnih izvestilaca UN, koji su tražili da se ovo oružje ne koristi protiv demonstranata.

Evropski sud za ljudska prava je 29. aprila 2025. doneo privremenu meru kojom se Srbija poziva da se uzdrži od upotrebe zvučnih uređaja za kontrolu mase, a u oktobru 2025. godine je doneta i rezolucija Evropskog parlamenta koja potvrđuje upotrebu zvučnog oružja.

Poslanici Evropskog parlamenta u danas obavljenom pismu su ocenili da naknadna pravna i policijska represija nad građanima Srbije nije legitiman pravosudni proces, već koordinisana kampanja zastrašivanja, pozivajući Evropsku komisiju i Delegaciju EU u Beogradu da javno osude to uznemiravanje, izvrše pritisak na srpske vlasti da odmah odbace sve optužbe protiv mirnih demonstranata i jasno stave do znanja da je korišćenje straha kao oružja protiv civilnog društva potpuno nespojivo sa evropskim integracijama.

(Beta, 25.06.2026)