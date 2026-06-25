"Moravac igraju bolje nego ja" Vučić pozvao na skup 27. juna, društvo mu prave Milutin i Dragutin (video)

Blic pre 35 minuta
"Moravac igraju bolje nego ja" Vučić pozvao na skup 27. juna, društvo mu prave Milutin i Dragutin (video)
Na skupu će biti predstavljeni humanoidni roboti Milutin i Dragutin Istakao je da Srbija mora biti moderna, ali i zemlja koja čuva i brani svoju tradiciju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve građane da 27. juna dođu na skup na platou ispred Narodne skupštine i najavio da će skup početi u 18 časova, a istovremeno je predstavio humanoidne robote koji će biti prikazani na skupu "Srbija jedna porodica". U video objavi predsednika na Instagramu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Insajder pre 29 minuta
Vučić pozvao sve na skup 27. juna u 18 sati, predstavio robote koji će biti na skupu

Vučić pozvao sve na skup 27. juna u 18 sati, predstavio robote koji će biti na skupu

RTV pre 30 minuta
Vučić predstavio robote Dragutina i Milutina, koji će učestvovati na skupu SNS (VIDEO)

Vučić predstavio robote Dragutina i Milutina, koji će učestvovati na skupu SNS (VIDEO)

Danas pre 25 minuta
Cisterne, ozvučenje i zastave: pripreme za dolazak pešaka SNS u Inđiju

Cisterne, ozvučenje i zastave: pripreme za dolazak pešaka SNS u Inđiju

In medija pre 29 minuta
Dašićeva podrška Vučiću: Drugi dan pešačenja

Dašićeva podrška Vučiću: Drugi dan pešačenja

iKragujevac pre 15 minuta
Brnabić: U subotu na skup čuće se glas naroda koji želi mir i stabilnost

Brnabić: U subotu na skup čuće se glas naroda koji želi mir i stabilnost

NIN pre 40 minuta
Vučić u društvu robota Milutina i Dragutina pozvao građane na veliki skup 27. juna ispred Skupštine

Vučić u društvu robota Milutina i Dragutina pozvao građane na veliki skup 27. juna ispred Skupštine

Euronews pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Mašina pre 35 minuta
Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Insajder pre 4 minuta
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Insajder pre 24 minuta
Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Insajder pre 29 minuta
Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora člana REM iz redova manjina

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora člana REM iz redova manjina

N1 Info pre 9 minuta