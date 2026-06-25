"Moravac igraju bolje nego ja" Vučić pozvao na skup 27. juna, društvo mu prave Milutin i Dragutin (video)

Na skupu će biti predstavljeni humanoidni roboti Milutin i Dragutin Istakao je da Srbija mora biti moderna, ali i zemlja koja čuva i brani svoju tradiciju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve građane da 27. juna dođu na skup na platou ispred Narodne skupštine i najavio da će skup početi u 18 časova, a istovremeno je predstavio humanoidne robote koji će biti prikazani na skupu "Srbija jedna porodica". U video objavi predsednika na Instagramu