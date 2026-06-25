Nose zastave i transparente: Grupe građana iz nekoliko gradova krenule peške na skup 27. juna u Beogradu

Skup će se održati 27. juna ispred Doma Narodne skupštine, gde će biti predstavljeni planovi za budućnost Srbije Na događaj je pozvao predsednik Aleksandar Vučić, a građani će moći da iznesu svoje probleme i prioritete.

Grupa građana krenula je jutros pešice iz Petrovaradina ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Građani nose zastave Srbije i zastave sa sloganom ''Srbija pobeđuje'' i uzvikuju ''Kosovo je srce Srbije'' i ''Živela Srbija''. Planirano je da prespavaju u Inđiji, odakle će nastaviti put ka Beogradu. Skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma