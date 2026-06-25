Organski voćnjak u punom rodu za 12.000 evra! 130 stabala i letnjikovac: Zarada zagarantovana (foto)

Na placu se nalazi letnjikovac, a struja, voda i gas su na 60 metara udaljenosti Voćnjak zauzima 21 ar i ima 130 stabala voća i 60 čokota hamburg grožđa Na Fejsbuk grupi „Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima – Prodaja i kupovina“ pažnju je privukao oglas koji je objavila Nadežda, a koji nudi sređen voćnjak u punom rodu po ceni od svega 12.000 evra. Nekretnina se nalazi u Privinoj Glavi, u blizini manastira Privina Glava, na lokaciji koju vlasnica