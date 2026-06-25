Osmaci razbili fiziku i matematiku, ali ovo im je zadalo ozbiljne muke! Šta su konačni rezultati male mature pokazali: Preokret u odnosu na prošlu godinu

Blic pre 28 minuta
Osmaci razbili fiziku i matematiku, ali ovo im je zadalo ozbiljne muke! Šta su konačni rezultati male mature pokazali…
Osmaci su ove godine postigli značajno bolje rezultate iz matematike, sa prosekom od 12,86 poena u poređenju sa 11,63 prethodne godine Učenike sada očekuje popunjavanje liste želja 23. i 24. juna, a konačna raspodela po školama biće poznata 29. juna Konačni rezultati završnog ispita su stigli ranije nego što je predviđeno, a brojke pokazuju neočekivane preokrete! Dok su se prethodnih generacija znojili nad jednačinama, ovogodišnji osmaci su "oduvali" matematiku,
Otvori na blic.rs

Mala matura »

Mamin maturant: Tanja Savić ispratila mlađeg sina Đorđa na malu maturu (foto)

Mamin maturant: Tanja Savić ispratila mlađeg sina Đorđa na malu maturu (foto)

Večernje novosti pre 10 sati
Tanja Savić ispratila sina na maturu: Pevačica ga provozala moćnim kabrioletom, pokazala kako blista od ponosa

Tanja Savić ispratila sina na maturu: Pevačica ga provozala moćnim kabrioletom, pokazala kako blista od ponosa

Mondo pre 18 sati
Tanja Savić ispratila sina na maturu! Pevačica puca od ponosa, naslednika odvezla u crnom kabrioletu: "Mamin maturant"

Tanja Savić ispratila sina na maturu! Pevačica puca od ponosa, naslednika odvezla u crnom kabrioletu: "Mamin maturant"

Blic pre 19 sati
Tanja Savić ispratila sina na maturu Pevačica ga provozala moćnim kabrioletom, blista od ponosa: Mamin maturant... (foto)

Tanja Savić ispratila sina na maturu Pevačica ga provozala moćnim kabrioletom, blista od ponosa: Mamin maturant... (foto)

Kurir pre 18 sati
Tanja ispratila sina na malu maturu! Pevačica puca od ponosa: Odvezla svog naslednika u kabrioletu na proslavu

Tanja ispratila sina na malu maturu! Pevačica puca od ponosa: Odvezla svog naslednika u kabrioletu na proslavu

Telegraf pre 20 sati
Kako su kragujevački osmaci prošli na završnom ispitu ove godine

Kako su kragujevački osmaci prošli na završnom ispitu ove godine

Pressek pre 17 sati
Osmaci, oprez pre popunjavanja liste želja: Za ove škole u Beogradu je potrebno i preko 95 bodova

Osmaci, oprez pre popunjavanja liste želja: Za ove škole u Beogradu je potrebno i preko 95 bodova

Mondo pre 1 dan
Mala matura »

Ključne reči

Mala matura

Društvo, najnovije vesti »

Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do…

Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do mora

Blic pre 13 minuta
Osmaci razbili fiziku i matematiku, ali ovo im je zadalo ozbiljne muke! Šta su konačni rezultati male mature pokazali…

Osmaci razbili fiziku i matematiku, ali ovo im je zadalo ozbiljne muke! Šta su konačni rezultati male mature pokazali: Preokret u odnosu na prošlu godinu

Blic pre 28 minuta
Danas sunčano i tropski toplo, a evo gde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Temperatura do 35

Danas sunčano i tropski toplo, a evo gde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Temperatura do 35

Telegraf pre 17 minuta
Vreme danas sunčano uz 35 stepeni

Vreme danas sunčano uz 35 stepeni

Danas pre 4 sati
Topovska završnica ili Sicilijanska odbrana

Topovska završnica ili Sicilijanska odbrana

Radar pre 5 sati