Osmaci razbili fiziku i matematiku, ali ovo im je zadalo ozbiljne muke! Šta su konačni rezultati male mature pokazali: Preokret u odnosu na prošlu godinu

Osmaci su ove godine postigli značajno bolje rezultate iz matematike, sa prosekom od 12,86 poena u poređenju sa 11,63 prethodne godine Učenike sada očekuje popunjavanje liste želja 23. i 24. juna, a konačna raspodela po školama biće poznata 29. juna Konačni rezultati završnog ispita su stigli ranije nego što je predviđeno, a brojke pokazuju neočekivane preokrete! Dok su se prethodnih generacija znojili nad jednačinama, ovogodišnji osmaci su "oduvali" matematiku,