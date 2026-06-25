Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do mora

Blic pre 13 minuta
Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do…

Informacije o gužvama i zatvaranjima puteva svakodnevno su dostupne na sajtu JP 'Putevi Srbije' i kroz niz digitalnih alata.

Stanje na granicama u realnom vremenu može se pratiti putem live kamera na više specijalizovanih sajtova (AMSS, 381info, 011info, kameresrbije.rs). Bilo da putujete ka Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Bugarskoj, stanje na granicama može da vam pokvari početak odmora. Srećom, postoje alati koji u realnom vremenu pokazuju dužinu kolona, vreme čekanja i alternativne prelaze koji mogu da vam uštede sate na putu. Ovo je detaljan pregled najfrekventnijih graničnih
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Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do…

Pakao na granicama može da se izbegne! Skriveni prelazi i tri besplatna digitalna alata uštedeće vam sate čekanja na putu do mora

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