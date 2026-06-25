SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Blic pre 3 sata
SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem
Projekat pod nazivom 'Aires Tide' može značajno skratiti vreme razvoja budućih bezbednosnih sposobnosti SAD Nova letelica je dizajnirana da simulira ekstremne uslove poput toplote i vibracija kojima je izloženo nuklearno oružje Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je danas da je uz korišćenje veštačke inteligencije (AI), naprednih superkompjutera i 3D tehnologije, uspešno razvila i testirala novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

Kurir pre 1 sat
Lavrov: SAD žele da kupe evropski deo „Severnog toka“

Lavrov: SAD žele da kupe evropski deo „Severnog toka“

Politika pre 1 sat
Požar u data centru u Nju Delhiju, klijenti strahuju za podatke

Požar u data centru u Nju Delhiju, klijenti strahuju za podatke

Politika pre 1 sat
SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Blic pre 3 sata
Evropa se pretvara u kontinent samaca? Zastrašujuća statistika ledi krv u žilama

Evropa se pretvara u kontinent samaca? Zastrašujuća statistika ledi krv u žilama

Kurir pre 3 sata