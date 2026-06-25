SAD testirale novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem

Projekat pod nazivom 'Aires Tide' može značajno skratiti vreme razvoja budućih bezbednosnih sposobnosti SAD Nova letelica je dizajnirana da simulira ekstremne uslove poput toplote i vibracija kojima je izloženo nuklearno oružje Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je danas da je uz korišćenje veštačke inteligencije (AI), naprednih superkompjutera i 3D tehnologije, uspešno razvila i testirala novu letelicu povezanu sa nuklearnim oružjem.