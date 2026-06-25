Skupština Srbije usvojila izmene seta pravosudnih zakona: Usvojene i ostale tačke dnevnog reda

Blic pre 17 minuta
Skupština Srbije usvojila izmene seta pravosudnih zakona: Usvojene i ostale tačke dnevnog reda

Poseban naglasak je na setu pravosudnih zakona, uključujući izmene zakona o tužilaštvu i sudijama.

Glasaće se i o zakonima vezanim za garantne šeme i subvencionisanje mladih za kupovinu prve nekretnine. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o Viskom savetu tužilaštva (VST), koje su u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Za izmene Zakona o VST glasalo je 140 poslanika. Izmene se odnose na organ nadležan za odlučivanje o prigovoru protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovoru protiv rešenja o
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