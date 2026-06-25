Šta se ovo dešava?! Nakon Venecuele, žestok zemljotres pogodio i Japan: Vozovi zaustavljeni, oglasili se nadležni o cunamiju i nuklearkama

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Najmanje četiri osobe su povređene, prema informacijama meteorološke agencije i vatrogasaca Nije izdato upozorenje na cunami nakon zemljotresa Najmanje četiri osobe povređene su u zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je noćas pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija i lokalne vatrogasne službe. U saopštenju se navodi da nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami, preneo je Kjodo. Epicentar
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