Šta se ovo dešava?! Nakon Venecuele, žestok zemljotres pogodio i Japan: Vozovi zaustavljeni, oglasili se nadležni o cunamiju i nuklearkama

Najmanje četiri osobe su povređene, prema informacijama meteorološke agencije i vatrogasaca Nije izdato upozorenje na cunami nakon zemljotresa Najmanje četiri osobe povređene su u zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je noćas pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija i lokalne vatrogasne službe. U saopštenju se navodi da nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami, preneo je Kjodo. Epicentar