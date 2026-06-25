U Skupštini Srbije poslanici danas glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Blic pre 44 minuta
U Skupštini Srbije poslanici danas glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Poseban naglasak je na setu pravosudnih zakona, uključujući izmene zakona o tužilaštvu i sudijama.

Glasaće se i o zakonima vezanim za garantne šeme i subvencionisanje mladih za kupovinu prve nekretnine. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10.00 sati. Poslanici će se izjašnjavati o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o
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