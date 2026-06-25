(Video) Najdramatičniji snimak zemljotresa: Zgrada nestaje u oblaku dima, ljudi se grle jer nisu uspeli da pobegnu, a mladić trči i snima apokalipsu

Blic pre 26 minuta
(Video) Najdramatičniji snimak zemljotresa: Zgrada nestaje u oblaku dima, ljudi se grle jer nisu uspeli da pobegnu, a mladić…
Na snimku se vidi kako se dvospratna zgrada nestaje za svega nekoliko sekundi U jednom trenutku vidi se unezvereni momak koji trči ulicom, pokušavajući da se skloni Na jednom od najdramatičnijih snimaka iz Venecuele, koju su u razmaku od 39 sekundi pogodila dva zemljotresa od kojih je najjači bio 7,5 stepeni Rihtera, vidi se kako se zgrada nestaje u oblaku dima dok se nekoliko ljudi pored nje grle pokušavajući da spasu živu glavu jer nisu imali vremena da pobegnu.
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