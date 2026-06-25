Beograd u pokretu: Ako Vučić rešava pitanje trolejbusa, vreme je da Šapić podnese ostavku

Organizacija „Beograd u pokretu“ saopštila je danas da najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će se lično baviti pitanjem trolejbuskog saobraćaja predstavlja potvrdu da gradska vlast nema kapacitet da upravlja glavnim gradom i zatražila ostavku gradonačelnika Aleksandra Šapića i raspisivanje vanrednih izbora u Beogradu.

Predstavnik te organizacije Ivan Komarica istakao je da pitanje trolejbuskog saobraćaja nije tema za predsednika Republike, već za gradonačelnika Beograda, Gradsko veće, Sekretarijat za javni prevoz i Skupštinu grada. „Ako predsednik države mora da rešava pitanje trolejbusa, onda je krajnje vreme da Aleksandar Šapić podnese ostavku i da se raspišu vanredni izbori u Beogradu“, naveo je Komarica u saopštenju. On je ocenio da se time praktično priznaje da gradska