Beogradska skupština danas o novom rebalansu budžeta za ovu godinu

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Beogradska skupština danas o novom rebalansu budžeta za ovu godinu

Odbornici Skupštine Grada Beograda danas će na sednici, koja počinje u 10 časova, razmatrati novi rebalans budžeta za 2026. godinu.

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević je ranije rekao da se novom rebalansu pristupilo tri i po meseca nakon prethodnog, zato što ima devet milijardi više prihoda nego što je planirano, pa će se deo novca od projekata koji nisu započeti, prebaciti na druge projekte. Po njegovim rečima, višak u gradskoj kasi nastao je i zbog bolje naplate poreza na imovinu i prodaje neke imovine, dok 1,8 milijardi dinara od te sume čine transferi od Republike
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