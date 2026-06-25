Haziri: Vjosa Osmani jedini kandidat za predsednika Kosova ispred DSK

Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova (DSK), Ljutfi Haziri je naveo večeras da Vjosa Osmani ostaje jedini kandidat stranke za predsednika Kosova, čime je demantovao raniju izjavu da su lider stranka Ljumir Abdidžiku i on jedini mogući kandidati za predsednika Kosova ukoliko Samoopredeljenje odluči da sa DSK postigne sporazum o konstituisanju institucija Kosova. Haziri je za Radio Slobodna Evropa (RSE), izjavio „da bi glasovi DSK mogli biti ujedinjeni ako ime