MUP: Kod Zlatibora uhapšen državljanin BiH, u vozilu imao 2.500 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije

Danas pre 5 sati  |  FoNet
MUP: Kod Zlatibora uhapšen državljanin BiH, u vozilu imao 2.500 kilograma junećeg mesa bez dokumentacije

Policija je kod Zlatibora uhapsila državljanina Bosne i Hercegovine D.

B. (1995), kod kojeg su u vozilu pronašli skoro 2.500 kilograma junećeg mesa, čija je procenjena vrednost skoro dva miliona dinara, saopštilo je Ministarsvo unutrašnjih poslova (MUP). Prema navodima policije, za pronađenu robu nije postojala dokumentacija o poreklu i kvalitetu. Kako je saopšteno, pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke „Mercedes“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469
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