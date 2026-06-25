Ostina Rivsa čeka pravo bogatstvo za potpis novog četvorogodišnjeg ugovora sa Lejkersima

Danas pre 5 sati  |  Beta-AP
Ostina Rivsa čeka pravo bogatstvo za potpis novog četvorogodišnjeg ugovora sa Lejkersima

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs potpisaće sa tim klubom novi četvorogodišnji ugovor vredan 185 miliona dolara.

Rivs odbija svoju opciju od 14,9 miliona dolara za predstojeću sezonu kako bi otvorio put ka maksimalnom ugovoru od 185 miliona dolara, što će biti najveći ugovor u istoriji Američke profesionalne košarkaške lige ( NBA) za igrača koji nije draftovan. Rivs je prošle sezone u dva navrata pauzirao zbog povrede, a u proseku je postizao 23,3 poena i imao je 5,5 asistencija i 4,7 skokova po utakmici. On bi, da nije postigao dogovor sa Lejkersima, bio jedan od najvažnijih
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