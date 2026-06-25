‘Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a’: Gaspromnjeft

Danas pre 3 sata  |  BBC News na srpskom
‘Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a’: Gaspromnjeft
Deset dana pošto je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 1. jula, ruski Gaspromnjeft saopštio je da je „potrebno još vremena“ da se privedu kraju pregovori o prodaji sa mađarskim MOL-om. „Trenutno vodimo razgovore o prodaji akcija. „To je složen posao i biće potrebno vreme da se postigne dogovor. Proces se nastavlja“, rekao je Aleksandar Djukov, šef Gaspromnjefta,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šef Kancelarije MMF-a za Srbiju: Nadamo se brzom rešenju za NIS

Šef Kancelarije MMF-a za Srbiju: Nadamo se brzom rešenju za NIS

Insajder pre 3 sata
Ivković: Rast inflacije u Srbiji bio bi veći da vlada nije brzo reagovala nizom merom

Ivković: Rast inflacije u Srbiji bio bi veći da vlada nije brzo reagovala nizom merom

RTV pre 3 sata
Ratnovski: Srbija vodi dobru monetarnu politiku, nadamo se brzom rešenju za NIS

Ratnovski: Srbija vodi dobru monetarnu politiku, nadamo se brzom rešenju za NIS

Politika pre 3 sata
Nbs otkrila šta je spasilo građane! Da država nije reagovala, inflacija bi danas bila znatno veća

Nbs otkrila šta je spasilo građane! Da država nije reagovala, inflacija bi danas bila znatno veća

Telegraf pre 3 sata
'Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a': Gaspromnjeft

'Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a': Gaspromnjeft

BBC News pre 4 sati
Mmf o sudbini NIS-a: Nadamo se brzom rešenju, kompanija je ključna za srpsku ekonomiju

Mmf o sudbini NIS-a: Nadamo se brzom rešenju, kompanija je ključna za srpsku ekonomiju

Euronews pre 3 sata
‘Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a’: Gaspromnjeft

‘Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a’: Gaspromnjeft

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MOLGaspromnjeft

Svet, najnovije vesti »

Iranska Revolucionarna garda: Svi brodovi moraju koristiti rute koje je odredio Iran kroz Ormuski moreuz

Iranska Revolucionarna garda: Svi brodovi moraju koristiti rute koje je odredio Iran kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 48 minuta
Rusija proglasila rumunskog generalnog konzula personom non grata

Rusija proglasila rumunskog generalnog konzula personom non grata

N1 Info pre 33 minuta
Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu – najmanje 164 poginula, skoro hiljadu povređenih

Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu – najmanje 164 poginula, skoro hiljadu povređenih

RTS pre 13 minuta
Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, najmanje 164 osobe poginule, više od 25.000 nestalih

Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, najmanje 164 osobe poginule, više od 25.000 nestalih

RTV pre 8 minuta
Zaharova: Evropa glavna prepreka miru

Zaharova: Evropa glavna prepreka miru

Sputnik pre 38 minuta