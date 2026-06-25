‘Potrebno još vremena za završetak pregovora o prodaji NIS-a’: Gaspromnjeft

Deset dana pošto je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 1. jula, ruski Gaspromnjeft saopštio je da je „potrebno još vremena“ da se privedu kraju pregovori o prodaji sa mađarskim MOL-om. „Trenutno vodimo razgovore o prodaji akcija. „To je složen posao i biće potrebno vreme da se postigne dogovor. Proces se nastavlja“, rekao je Aleksandar Djukov, šef Gaspromnjefta,