Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu: Najmanje 164 osobe stradale, apokaliptične scene na ulicama (FOTO, VIDEO)

U dva snažna zemljotresa koja su noćas pogodila Venecuelu poginule su najmanje 164 osobe, dok je više od 1.000 povređeno, saopštila je privremena predsednica Delsi Rodriges.

Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste dok spasilačke ekipe pretražuju urušene zgrade i pokušavaju da stignu do najteže pogođenih područja. Rodriges je proglasila vanredno stanje i navela da su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 izazvali veliku štetu u više saveznih država. Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche. Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros. —