Srbija i Panama potpisali sporazum o bezviznom režimu

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Srbija i Panama potpisali sporazum o bezviznom režimu

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da Srbija nastavlja da jača globalnu mrežu partnerstava u cilju zaštite svojih nacionalnih interesa, očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i unapređenja ekonomske saradnje.

Kako se navodi u saopštenju, Đurić je u Panami učestvovao na 56. Generalnoj skupštini Organizacije američkih država i 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država. Đurić je istakao da su Srbija i Panama potpisali sporazum kojim se građanima dve zemlje omogućava bezvizno putovanje, što dodatno doprinosi jačanju vrednosti i međunarodnog ugleda srpskog pasoša. Dodao je da je potpisan i Sporazum o saradnji diplomatskih akademija, naglasivši da Srbija
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