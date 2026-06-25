Šta je norovirus zbog koga je Lidl povukao organske zamrznute jagode?

Danas pre 3 sata  |  D. D.
Šta je norovirus zbog koga je Lidl povukao organske zamrznute jagode?

Zbog potencijalnog rizika od prisustva norovirusa kompanija Lidl saopštila je da je povukla iz prodaje organske zamrznute jagode 300 g sa rokom upotrebe 18.8.2027. godine, te pozvala potrošače da vrate proizvod i ostvare povrat novca, u slučaju da ga i dalje poseduju.

Oni su ukazali da konzumiranje proizvoda ove serije može dovesti do infekcije praćene uobičajenim simptomima stomačnog virusa, a ukoliko je već konzumiran eventualne tegobe su bile privremenog karaktera, jer ovaj virus ne ostavlja trajne, niti kumulativne posledice po zdravlje. Norovirus jedan je od najčešćih uzroka stomačnog virusa i trovanja hranom širom sveta. Poznat je po tome što se veoma lako širi među ljudima i često izaziva epidemije u školama, vrtićima,
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