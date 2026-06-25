Trijumf nakon preokreta: Srbija će i u ženskom singlu imati predstavnika u poslednjem kolu kvalifikacija za Vimbldon

Danas pre 4 sati  |  Beta/V. R.
Trijumf nakon preokreta: Srbija će i u ženskom singlu imati predstavnika u poslednjem kolu kvalifikacija za Vimbldon

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u finale kvalifikacija za Vimbldon, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Rebeku Šramkovu iz Slovačke posle tri seta, 4:6, 7:6, 6:4.

Kostović, 184. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 28 minuta. Posle razmenjenih brejkova u prvom setu Kostović je povela 4:3. Posle toga je stala, njena protivnica osvojila je tri uzastopna gema i povela u meču. Teniserke su u drugom setu napravile po brejk i odigran je taj-brejk koji je Kostović dobila 7:4. U trećem setu obe igračice su bile sigurne na svoje servise sve do devetog kada je Kostović napravila brejk za 5:4. Ona je posle toga osvojila svoj
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