Evo kada leže junska penzija Penzioneri, spremite novčanike! Pio Fond objavio tačan redosled

Dnevnik pre 2 sata
Evo kada leže junska penzija Penzioneri, spremite novčanike! Pio Fond objavio tačan redosled

PIO fond objavio je da isplata junskih penzija počinje 2. jula i odvijaće se do 10. jula. Prvi će svoje penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti.

Nakon njih na red dolaze penzioneri iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika. Njima će sredstva na tekuće račune biti uplaćena 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i putem poštanskih šaltera početi 6. jula. Penzioneri iz kategorije zaposlenih poslednji će primiti svoje penzije, a isplata za njih predviđena je 10. jula. Podsetimo, prosečna penzija za april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Počinje isplata junskih penzija - Poznat tačan kalendar, evo ko prvi dobija novac

Počinje isplata junskih penzija - Poznat tačan kalendar, evo ko prvi dobija novac

Kamatica pre 55 minuta
PIO fond objavio: Kada počinje isplata penzija za jun?

PIO fond objavio: Kada počinje isplata penzija za jun?

Glas Zaječara pre 1 sat
Stižu penzije: Fond PIO objavio kalendar isplata za jun

Stižu penzije: Fond PIO objavio kalendar isplata za jun

B92 pre 1 sat
Stižu junske penzije: PIO fond objavio raspored isplata, evo ko prvi dobija novac

Stižu junske penzije: PIO fond objavio raspored isplata, evo ko prvi dobija novac

Kurir pre 2 sata
Kreće isplata penzija: Novac leže od 2. jula, evo ko je prvi na spisku

Kreće isplata penzija: Novac leže od 2. jula, evo ko je prvi na spisku

Mondo pre 2 sata
PIO fond objavio: Kada počinje isplata penzija za jun?

PIO fond objavio: Kada počinje isplata penzija za jun?

Danas pre 1 sat
Uskoro počinje isplata penzija! Oglasio se PIO Fond: Evo koji penzioneri prvi dobijaju novac, detaljan kalendar isplate (foto)

Uskoro počinje isplata penzija! Oglasio se PIO Fond: Evo koji penzioneri prvi dobijaju novac, detaljan kalendar isplate (foto)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Simić: Zašto Skupština Beograda ne razmatra upozorenje MMF-a o finansijskom stanju grada

Simić: Zašto Skupština Beograda ne razmatra upozorenje MMF-a o finansijskom stanju grada

N1 Info pre 11 minuta
Kad dobiješ nagradu sa imenom čovjeka kojeg si poznavao…

Kad dobiješ nagradu sa imenom čovjeka kojeg si poznavao…

Velike priče pre 41 minuta
Koje vas poreske obaveze čekaju već početkom jula? Ne smete da propustite rokove

Koje vas poreske obaveze čekaju već početkom jula? Ne smete da propustite rokove

Kamatica pre 15 minuta
Objavljen poreski kalendar za jul: Građani, oprez - rok za prvo izmirenje obaveza već početkom meseca

Objavljen poreski kalendar za jul: Građani, oprez - rok za prvo izmirenje obaveza već početkom meseca

Kurir pre 36 minuta
Objavljen poreski kalendar za jul, prvo izmirenje obaveza do 6. jula

Objavljen poreski kalendar za jul, prvo izmirenje obaveza do 6. jula

RTV pre 31 minuta