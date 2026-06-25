Najveći uspeh u karijeri srpske teniserke: Teodora Kostović u glavnom žrebu, Lajović bez plasmana na treći grend slem

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Vimbldona, pošto je u poslednjem, trećem kolu kvalifikacija pobedila Kineskinju Lin Žu 6:3, 6:4.

Meč je trajao 90 minuta. Kostović je 184. teniserka sveta, dok se Žu nalazi na 141. mestu VTA liste. Srpska teniserka je plasmanom u glavni žreb grend slem turnira u Londonu ostvarila najveći uspeh u karijeri. Kostović će biti jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na Vimbldonu. Žreb za glavni žreb Vimbldona biće održan u petak od 11 časova u Londonu.