Prosečna aprilska plata u Srbiji 121.805 dinara - Na Starom gradu blizu 200.000

Ekapija pre 3 sata
Prosečna aprilska plata u Srbiji 121.805 dinara - Na Starom gradu blizu 200.000

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Kosta Kostic) Prosečna bruto zarada obračunata za april 2026. godine iznosila je 168.008 dinara, dok je prosečna neto plata bila 121.805 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

U odnosu na april prošle godine, prosečna neto zarada nominalno je porasla za 11,5%, odnosno realno za 7,9%. U periodu od januara do aprila rast je iznosio 11,6% nominalno i 8,6% realno. Medijalna neto zarada u aprilu iznosila je 94.585 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu do tog iznosa. Najviše prosečne neto zarade ponovo su ostvarene u beogradskim centralnim opštinama. Na prvom mestu nalazi se Stari grad sa 195.252 dinara, a slede Vračar
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