Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji u nokaut fazi Svetskog prvenstva

Euronews pre 57 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji u nokaut fazi Svetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj istoriji izborila je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

U Sijetlu su savladali Katar 3:1, ali matematički za prolaz je bila nužna i pobeda Brazila nad Škotskom u meču koji je rezultirao 3:0. U nastavku Mundijala reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje meč protiv Sjedinjenih Američkih Država koji će se igrati u noći 2. jula. Navijači BiH ističu zadovoljstvo zbog pobede nad Katarom i želju da prođu u najboljih 16 pobedom nad SAD. Saudin Gabela, komentator televizije Arena Sport BiH preneo je utiske sa jučerašnje
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