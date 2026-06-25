Mirković: Odbornici opozicije pokušali da spreče donošenje odluka u interesu Beograđana

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Mirković: Odbornici opozicije pokušali da spreče donošenje odluka u interesu Beograđana

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Grada Beograda Aleksandar Mirković izjavio je danas da su opozicioni odbornici, prema unapred pripremljenom scenariju, pokušali da izazovu incident i prekinu zasedanje gradskog parlamenta kako ne bi bile donele važne odluke u interesu građana.

Mirković je, na kraju sednice Skupštine Grada na kojoj su usvojeni rebalans budžeta i više planova detaljne regulacije, naveo da je od ukupno 46 odbornika opozicije, njih 23 je prisustvovalo sednici, a samo šestoro glasalo protiv plana detaljne regulacije područja u Mirijevu (Bajdina). "Skandalozan, unapred pripremljen scenario u kome su predstavnici opozicije na prevaru uveli svoje aktiviste u salu i predstavili ih kao građane zabrinute za šumu Bajdin, nova je
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