Rusija odlučila da zatvori rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i da protera konzula

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Rusija odlučila da zatvori rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i da protera konzula

Rusija je odlučila da zatvori rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i protera rumunskog konzula, zbog zatvaranja Generalnog konzulata Rusije u Konstanci, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je rumunski ambasador Kristijan Istrate pozvan u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, navodi se u saopštenju, prenosi TASS. "Dana 25. juna, ambasador Rumunije u Ruskoj Federaciji, Kristijan Istrate, pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Uručena mu je nota ministarstva kojom se rumunski generalni konzul u Sankt Peterburgu proglašava personom non grata i naloženo je zatvaranje rumunskog konzularnog predstavništva", preciziralo je rusko
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