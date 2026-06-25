Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta: Gradska kasa povećana na više od 202 milijarde dinara

Skupština Grada Beograda usvojila je danas novi budžet grada za ovu godinu u iznosu 202.155.731.190 dinara.

Za rebalans je glasalo 59 odbornika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju. Prema novom budžetu, fiskalni deficit je 9.717.499.906 dinara, a izdavi za otplatu glavnice 5.375.000.000 dinara, što je nešto više od 15 milijardi dinara, a sredstva su obezbeđena od zaduživanja i to 5,7 milijardi i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 9,3 milijardi dinara. Odbornici Skupštine Grada Beograda