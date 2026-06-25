Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta: Gradska kasa povećana na više od 202 milijarde dinara

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Tanjug
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta: Gradska kasa povećana na više od 202 milijarde dinara

Skupština Grada Beograda usvojila je danas novi budžet grada za ovu godinu u iznosu 202.155.731.190 dinara.

Za rebalans je glasalo 59 odbornika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju. Prema novom budžetu, fiskalni deficit je 9.717.499.906 dinara, a izdavi za otplatu glavnice 5.375.000.000 dinara, što je nešto više od 15 milijardi dinara, a sredstva su obezbeđena od zaduživanja i to 5,7 milijardi i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 9,3 milijardi dinara. Odbornici Skupštine Grada Beograda
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Insajder pre 25 minuta
Završena Skupština grada Beograda: Usvojen novi budžet, sednica praćena incidentima

Završena Skupština grada Beograda: Usvojen novi budžet, sednica praćena incidentima

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

NIN pre 30 minuta
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, novi budžet 202.155.731.190 dinara

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, novi budžet 202.155.731.190 dinara

Telegraf pre 25 minuta
Skupština Grada Beograda o rebalansu budžeta i završnom računu: Opozicija kritikuje, ispred zgrade zborovi i zaposleni Apoteka…

Skupština Grada Beograda o rebalansu budžeta i završnom računu: Opozicija kritikuje, ispred zgrade zborovi i zaposleni Apoteka Beograd, dvojica aktivista kod govornice (FOTO, VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Aktivisti iz Mirijeva u Skupštini grada: Najavili da je neće napustiti dok se ne povuče tačka o šumi Bajdina

Aktivisti iz Mirijeva u Skupštini grada: Najavili da je neće napustiti dok se ne povuče tačka o šumi Bajdina

N1 Info pre 2 sata
Sednica Skupštine Beograda prekinuta nakon upada aktiviste iz Mirijeva za govornicu

Sednica Skupštine Beograda prekinuta nakon upada aktiviste iz Mirijeva za govornicu

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezRebalans budžetaBudžetDeficitporez na imovinuNikola Nikodijevićskupština Beograda

Politika, najnovije vesti »

Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Usvojene izmene i dopune „Mrdićevih zakona“ u Skupštini

Mašina pre 35 minuta
Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Milutin i Dragutin u subotu ispred Skupštine: Vučić predstavio robote koji će igrati "Moravac" na skupu 27. juna

Insajder pre 30 minuta
Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Mali: Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra

Insajder pre 5 minuta
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta, odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju

Insajder pre 25 minuta
Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora člana REM iz redova manjina

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio postupak izbora člana REM iz redova manjina

N1 Info pre 10 minuta