U Skupštini Grada Beograda objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
U Skupštini Grada Beograda objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda

Odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su, posle pauze, objedinjenu raspravu o svim tačkama dnevnog reda.

Pauza je bila proglašena zbog zasedanja Administrativnog odbora. Članovi udruženja "Mirijevo zeleno i zdravo" i opozicioni odbornici iz Kreni promeni i Zeleno-levog fronta i dalje stoje kod govornice. Članovi udruženja "Mirijevo zeleno i zdravo" ranije danas su došli do govornice i tražili da se sa dnevnog reda skine tačka koja predviđa plan detaljne regulacije Bajdinove ulice u Mirijevu. Predsednik Skupštine Grada Nikola Nikodijević ih je više puta zamolio da se
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