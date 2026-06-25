UŽIVO RAT U UKRAJINI Ukrajinski dronovi napali Krim i ruske regione: dvoje poginulih, Moskva tvrdi da je oboreno 269 letelica

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
UŽIVO RAT U UKRAJINI Ukrajinski dronovi napali Krim i ruske regione: dvoje poginulih, Moskva tvrdi da je oboreno 269 letelica
Rat u Ukrajini traje 1.582 dana. Ukrajinska naftna kompanija Naftogas saopštila je da je u ruskim napadima dronovima načinjena značajna šteta njenim postrojenjima za proizvodnju i skladištenje gasa u centralnoj oblasti Poltava i da je deo postrojenja obustavio rad zbog nastale štete, prenosi Rojters. Kako se navodi u napadima na gasna postrojenja nije bilo povređenih među zaposlenima niti pripadnicima službi za vanredne situacije. Ruski ministar spoljnih poslova
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