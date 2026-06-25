Vučić izrazio saučešće porodicama stradalih u Venecueli

Euronews pre 9 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić izrazio saučešće porodicama stradalih u Venecueli
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsednici Delsi Rodrigez, a povređernima je poželeo brz i uspešan oporavak i poručio da je sa tugom primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio tu zemlju. "Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske
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