Vučić izrazio saučešće porodicama stradalih u Venecueli

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsednici Delsi Rodrigez, a povređernima je poželeo brz i uspešan oporavak i poručio da je sa tugom primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio tu zemlju. "Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske