Dokle više?! Nova drama oko Irana – Taremi zadržan na aerodromu, iranski savez optužuje američke vlasti!

Napetosti ne prestaju pred meč odluke – Iran ponovo u problemu na putovanju ka Sijetlu! Fudbalska reprezentacija Irana ponovo se našla u neprijatnoj situaciji tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je došlo do zadržavanja na aerodromu pred put na važan meč protiv Egipta u okviru Svetskog prvenstva.

Prema navodima iz iranskog saveza, tokom priprema za let ka Sijetlu, došlo je do komplikacija koje su, kako tvrde, izazvale američke vlasti, a u centru priče našao se i kapiten Mehdi Taremi, koji je navodno bio zadržan zajedno sa pomoćnim trenerom. U saopštenju Saveza navodi se da je ekipa već imala problema pri ranijim dolascima u SAD, uz tvrdnje da im je boravak van termina utakmica bio otežan i ograničen. Dok reprezentacija Irana po treći put putuje u Sjedinjene