Džeko se oglasio nakon poteza kojim je obrukao Bosnu: I dalje bez gola na Mundijalu, ali se oglasio nakon svađe sa trenerom!

Slavlje „zmajeva“ pretvorilo se u tenziju – kapiten izgubio živce nakon izmene! Iako je Bosna i Hercegovina slavila protiv Katara 3:1 i prvi put u istoriji prošla grupnu fazu Svetskog prvenstva, završnica meča obeležena je velikim incidentom koji je zasenio istorijski uspeh.

U fokusu se našao kapiten reprezentacije, Edin Džeko, koji je teren napustio vidno nezadovoljan nakon što je zamenjen u drugom poluvremenu. Emocije su ga potpuno savladale, pa je došlo do situacije koja je ubrzo postala tema broj jedan. A post shared by Klix.ba (@klixba) Nervozan i iznerviran dešavanjima na terenu, Džeko je u jednom trenutku reagovao impulsivno – došlo je do guranja sa saigračem koji mu je prišao u pokušaju da ga smiri. Nedugo zatim, u naletu besa,