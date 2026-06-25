Džeko se oglasio nakon poteza kojim je obrukao Bosnu: I dalje bez gola na Mundijalu, ali se oglasio nakon svađe sa trenerom!

Hot sport pre 1 sat
Džeko se oglasio nakon poteza kojim je obrukao Bosnu: I dalje bez gola na Mundijalu, ali se oglasio nakon svađe sa trenerom!

Slavlje „zmajeva“ pretvorilo se u tenziju – kapiten izgubio živce nakon izmene! Iako je Bosna i Hercegovina slavila protiv Katara 3:1 i prvi put u istoriji prošla grupnu fazu Svetskog prvenstva, završnica meča obeležena je velikim incidentom koji je zasenio istorijski uspeh.

U fokusu se našao kapiten reprezentacije, Edin Džeko, koji je teren napustio vidno nezadovoljan nakon što je zamenjen u drugom poluvremenu. Emocije su ga potpuno savladale, pa je došlo do situacije koja je ubrzo postala tema broj jedan. A post shared by Klix.ba (@klixba) Nervozan i iznerviran dešavanjima na terenu, Džeko je u jednom trenutku reagovao impulsivno – došlo je do guranja sa saigračem koji mu je prišao u pokušaju da ga smiri. Nedugo zatim, u naletu besa,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Energija koje retko viđa i oseća: Boban Rajović u Sijetlu na Svetskom prvenstvu u fudbalu bodrio reprezentaciju BiH (foto)

Energija koje retko viđa i oseća: Boban Rajović u Sijetlu na Svetskom prvenstvu u fudbalu bodrio reprezentaciju BiH (foto)

Večernje novosti pre 20 minuta
Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Raspored utakmica, rezultati i tabele

Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Raspored utakmica, rezultati i tabele

BBC News pre 1 sat
Fifa u strahu zbog mogućih nameštanja na Mundijalu! Sledi test istine za novi format: Svetsko prvenstvo se ponovo proširuje?

Fifa u strahu zbog mogućih nameštanja na Mundijalu! Sledi test istine za novi format: Svetsko prvenstvo se ponovo proširuje?

Kurir pre 1 sat
Oglasio se Edin Džeko posle haosa i istorijskog uspeha Bosne i Hercegovine

Oglasio se Edin Džeko posle haosa i istorijskog uspeha Bosne i Hercegovine

Nova pre 30 minuta
Brazilski glumac nakon pobede BiH zapevao Halidov hit: Mreže se usijale, "peva bolje od mnogih"

Brazilski glumac nakon pobede BiH zapevao Halidov hit: Mreže se usijale, "peva bolje od mnogih"

Mondo pre 1 sat
Ovo su svi čekali! Oglasio se Edin Džeko posle haosa koji je napravio na klupi, besan zbog izmene

Ovo su svi čekali! Oglasio se Edin Džeko posle haosa koji je napravio na klupi, besan zbog izmene

Telegraf pre 1 sat
Poznati brazilski glumac peva hit Halida Bešlića. Obukao dres BiH nakon njihove pobede na Mundijalu i oduševio sve: "Zvuči…

Poznati brazilski glumac peva hit Halida Bešlića. Obukao dres BiH nakon njihove pobede na Mundijalu i oduševio sve: "Zvuči bolje od mnogih", komentari pljušte (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKatar

Sport, najnovije vesti »

Poznat prvi par nokaut faze Mundijala, a jasno je i na koga će Bosna i Hercegovina

Poznat prvi par nokaut faze Mundijala, a jasno je i na koga će Bosna i Hercegovina

Danas pre 1 sat
Partizan gubi već viđeno pojačanje ponovo?! Rival izuzetno uvećao ponudu u poslednji čas!

Partizan gubi već viđeno pojačanje ponovo?! Rival izuzetno uvećao ponudu u poslednji čas!

Hot sport pre 20 minuta
Dragan Simović ponovo predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine

Dragan Simović ponovo predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine

RTS pre 20 minuta
Obradović, Mesina, Kokoškov… svi za vikend u Beogradu

Obradović, Mesina, Kokoškov… svi za vikend u Beogradu

Sport klub pre 0 minuta
Spartak u Ligi šampiona: Nakon istorijske titule, stiglo i evropsko priznanje!

Spartak u Ligi šampiona: Nakon istorijske titule, stiglo i evropsko priznanje!

Kurir pre 0 minuta