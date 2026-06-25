Savršena sezona – novi ugovor: Olimpijakos nagradio Barcokasa!

Neće se lako odreći trenera! Jorgos Barcokas produžio je saradnju sa Olimpijakosom na još tri godine i predvodiće klub iz Pireja do leta 2029.

Grčki stručnjak istakao je da Olimpijakos za njega predstavlja mnogo više od radnog mesta, nazvavši ga svojim domom i najvažnijim poglavljem trenerske karijere. Sezonu EuroLeague’de ve Yunanistan Ligi’nde şampiyonlukla kapatan Olympiacos, Başantrenörü Georgios Bartzokas ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. pic.twitter.com/Owi2OrIjYH — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) June 25, 2026 „Nastavljamo skromni i gladni novih uspeha“, poručio je Bartzokas, uz zahvalnost vlasnicima