Tenzije na vrhuncu: Rangnik potcenio Arnautovića, Dragović odmah reagovao – „Ponekad je bolje ućutati“!

Hot sport pre 45 minuta
Tenzije na vrhuncu: Rangnik potcenio Arnautovića, Dragović odmah reagovao – „Ponekad je bolje ućutati“!

Selektorova izjava podigla buru, bivši kapiten bez zadrške stao u odbranu napadača! Odluke selektora Austrije Ralfa Rangnika na Svetskom prvenstvu izazvale su ozbiljne polemike, a u centru pažnje našao se status Marka Arnautovića.

Iskusni napadač nije bio starter ni na jednom meču, već je priliku dobijao sa klupe – protiv Jordana je po ulasku napravio razliku i upisao se u strelce, dok je u duelu sa Argentinom dobio tek ograničenu minutažu. Takav tretman igrača sa njegovim statusom i iskustvom naišao je na oštre reakcije u austrijskoj javnosti, posebno nakon izjave selektora koja je dodatno podigla tenziju. Arnautović ne može da izdrži ni sat vremena, izjavio je selektor Austrije. Ova
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