Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 188, skoro 40.000 nestalo

Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos Prema poslednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa, skoro 40.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo, prenosi Skaj njuz. Rodrigez je rekao da je 1.520 povređenih ljudi hospitalizovano, kao i da je 200 osoba zarobljeno ispod ruševina. Prema njegovim rečima, 2.927 porodica je izgubilo domove. "U trci smo sa vremenom da spasemo žive što više njih", kazao je Rodrigez. On je dodao da se