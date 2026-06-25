Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu: Proglašeno vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za zatrpanima (FOTO)

Insajder pre 9 minuta  |  CNN
Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu: Proglašeno vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za zatrpanima (FOTO)

Dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodila su u sredu severnu obalu Venecuele u razmaku kraćem od jednog minuta, izazvavši velika razaranja, urušavanje zgrada, prekide u snabdevanju električnom energijom i masovnu evakuaciju stanovništva. Vršiteljka dužnosti predsednice Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje, dok spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama, javio je jutros Rojters.

Spasioci pretražuju ruševine nakon zemljotresa u Karakasu, foto: Tanjug/AP Photo/Javier Campos Predsednik opštine Čakao u Karakasu Gustavo Duke izjavio je danas da timovi za potragu i spašavanje još uvek mogu da čuju ljude zarobljene žive ispod ruševina i da će ih spasiti. "Srećom, čujemo da su ljudi živi i spasićemo ih", rekao je Duke u videu na Instagramu, prenosi CNN. Dodao je da je za sada spašeno 23 ljudi. "Nećemo otići odavde dok ne spasimo poslednju osobu
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