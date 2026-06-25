Forum srednjih stručnih škola: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Insajder pre 6 minuta  |  Beta
Forum srednjih stručnih škola: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Forum srednjih stručnih škola saopštio je danas da rezultati završnog ispita upozoravaju da je stanje u obrazovanju ozbiljno, navodeći da je prosečan broj bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika iznosio 10,67, što je za 0,88 poena manje nego prethodne školske godine.

Ilustracija. Foto: Insajder Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić istakao je da takav pad rezultata ne sme da bude ignorisan i da je potrebno otvoreno govoriti o uzrocima i preuzeti odgovornost. "Direktori škola, nadležne službe, nastavnici i Ministarstvo prosvete – svi učesnici obrazovnog sistema moraju se zapitati zbog čega rezultati iz godine u godinu pokazuju zabrinjavajuće trendove", naveo je Antić u saopštenju. Dodao je da posebno zabrinjava
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Forum srednjih stručnih škola upozorava: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Forum srednjih stručnih škola upozorava: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Nova pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteInsajder

Društvo, najnovije vesti »

Forum srednjih stručnih škola: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Forum srednjih stručnih škola: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Insajder pre 6 minuta
Forum srednjih stručnih škola upozorava: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Forum srednjih stručnih škola upozorava: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Nova pre 12 minuta
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Danas pre 7 minuta
Izjava dana: „Ako tražiš sigurnost i jednostavnost, onda su ovo teška vremena za tebe“

Izjava dana: „Ako tražiš sigurnost i jednostavnost, onda su ovo teška vremena za tebe“

BizLife pre 7 minuta
Tehnološki sektor u velikom padu: Nasdaq oslabio dok investitori čekaju ključni izveštaj Microna

Tehnološki sektor u velikom padu: Nasdaq oslabio dok investitori čekaju ključni izveštaj Microna

Blic pre 32 minuta