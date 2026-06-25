Forum srednjih stručnih škola: Stanje u obrazovanju ozbiljno, ne ignorisati pad rezultata na maturi

Forum srednjih stručnih škola saopštio je danas da rezultati završnog ispita upozoravaju da je stanje u obrazovanju ozbiljno, navodeći da je prosečan broj bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika iznosio 10,67, što je za 0,88 poena manje nego prethodne školske godine.

Ilustracija. Foto: Insajder Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić istakao je da takav pad rezultata ne sme da bude ignorisan i da je potrebno otvoreno govoriti o uzrocima i preuzeti odgovornost. "Direktori škola, nadležne službe, nastavnici i Ministarstvo prosvete – svi učesnici obrazovnog sistema moraju se zapitati zbog čega rezultati iz godine u godinu pokazuju zabrinjavajuće trendove", naveo je Antić u saopštenju. Dodao je da posebno zabrinjava