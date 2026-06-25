Republički zavod za statistiku objavio iznos prosečne neto plate i medijalne zarade u aprilu
Insajder pre 42 minuta | Tanjug
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila je 121.805 dinara u aprilu mesecu 2026. godine, dok je bruto obračunata iznosila 168.008 dinara, objavlio je danas Republički zavod za statistiku.
Rast bruto zarada u periodu januar-april 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,5 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,6 odsto nominalno, odnosno za 8,6 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za april 2026. godine, nominalno je veća 11,4 odsto, a realno za 7,8 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5 odsto, odnosno za 7,9 odsto