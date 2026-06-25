Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom za uključivanje Srbije u evropski režim "U romingu kao kod kuće", čime se stvaraju uslovi za koordinisano vođenje pregovora i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) u oblasti rominga.

Foto: Unsplash/Jonas Leupe Uključivanje Srbije u taj režim omogućiće građanima i privredi povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih usluga prilikom boravka u zemljama EU, a odluka predstavlja važan korak u procesu dalje integracije Srbije u jedinstveno evropsko digitalno tržište i jačanja saradnje sa EU u oblasti elektronskih komunikacija, navedeno je u saopštenju. Na sednici je usvojen i Zaključak o utvrđivanju osnova za vođenje pregovora i zaključivanje