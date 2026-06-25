Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom za uključivanje Srbije u evropski režim "U romingu kao kod kuće", čime se stvaraju uslovi za koordinisano vođenje pregovora i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) u oblasti rominga.

Foto: Unsplash/Jonas Leupe Uključivanje Srbije u taj režim omogućiće građanima i privredi povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih usluga prilikom boravka u zemljama EU, a odluka predstavlja važan korak u procesu dalje integracije Srbije u jedinstveno evropsko digitalno tržište i jačanja saradnje sa EU u oblasti elektronskih komunikacija, navedeno je u saopštenju. Na sednici je usvojen i Zaključak o utvrđivanju osnova za vođenje pregovora i zaključivanje
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Forbes pre 45 minuta
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Ekapija pre 10 minuta
Vlada Srbije osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada Srbije osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Biznis.rs pre 45 minuta
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Nova ekonomija pre 1 sat
Vlada donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima "U romingu kao kod kuće"

Vlada donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima "U romingu kao kod kuće"

Newsmax Balkans pre 50 minuta
Vlada osniva tim za pregovore o ukidanju rominga

Vlada osniva tim za pregovore o ukidanju rominga

Radio 021 pre 1 sat
Vlada donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima "u romingu kao kod kuće"

Vlada donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima "u romingu kao kod kuće"

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVlada SrbijeEU

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: Veoma toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na ekstremne temperature

Toplotni talas u Srbiji: Veoma toplo vreme sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na ekstremne temperature

Naslovi.ai pre 16 minuta
Akademik Saičić: Vlast je 15. marta koristila nelegalno zvučno oružje protiv studenata i građana

Akademik Saičić: Vlast je 15. marta koristila nelegalno zvučno oružje protiv studenata i građana

N1 Info pre 10 minuta
Odbor za kulturu pozvao četiri člana koja su podnela ostavke da preuzmu funkcije u REM-u

Odbor za kulturu pozvao četiri člana koja su podnela ostavke da preuzmu funkcije u REM-u

Insajder pre 5 minuta
Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Vlada osniva tim za pregovore u vezi sa evropskim režimom rominga

Forbes pre 45 minuta
Stojković (DS): Svedočenje Nikole Mirića je autentično, istraga je morala da se pokrene

Stojković (DS): Svedočenje Nikole Mirića je autentično, istraga je morala da se pokrene

Beta pre 25 minuta