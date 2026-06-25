Zemljotres jačine 5,6 pogodio sever Kalifornije, više povređenih ali bez žrtava (FOTO)

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je danas okrug Mendosino na severu američke savezne države Kalifornije, saopštile su američke vlasti, navodeći da je prijavljeno više povređenih, ali da nema stradalih.

Foto: Kent Porter/The Press Democrat via AP Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS) saopštio je da je zemljotres registrovan u 8.10 časova po lokalnom vremenu, sa epicentrom oko 11 kilometara severno od Redvud Velija, slabo naseljenog područja u unutrašnjosti okruga Mendosino, preneo je CBS Njuz. Iz Kancelarije okruga Mendosino saopšteno je da je prijavljeno nekoliko povređenih, ali da za sada nema poginulih. Podrhtavanje tla osetilo se i u Sakramentu,