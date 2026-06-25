Cene nafte pale za više od 20 odsto - tankeri se vraćaju u Ormuski moreuz, tržište se smiruje

Kamatica pre 2 sata  |  klix.ba
Cene nafte pale za više od 20 odsto - tankeri se vraćaju u Ormuski moreuz, tržište se smiruje

Cene nafte pale su na nivoe zabeležene pre početka rata sa Iranom krajem februara, dok se istovremeno povećava broj tankera koji prolaze kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

Cena nafte Brent, koja predstavlja globalni referentni standard, pala je u četvrtak na 72,24 dolara po barelu, što je nešto niže od nivoa zabeleženog dan pre američkih i izraelskih raketnih napada na Teheran 28. februara. Tokom ovog meseca cene su potonule za više od 20 odsto. Dodatni signal da na tržištu trenutno nema nestašice predstavlja činjenica da je cena avgustovskih ugovora za isporuku nafte niža od septembarskih, pri čemu se septembarski Brent kreće oko
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