Dragović bljuje vatru zbog arnautovića! Haos kakav se ne pamti u Austriji: "Ponekad je jednostavno bolje ućutati! Ostajem pri stavu..."

Kurir pre 2 sata
Dragović bljuje vatru zbog arnautovića! Haos kakav se ne pamti u Austriji: "Ponekad je jednostavno bolje ućutati! Ostajem pri…

Odluka selektora Austrije Ralfa Rangnika da Marko Arnautović ne počne u startnoj postavi nijedan meč na Svetskom prvenstvu podigla je veliku prašinu.

Iskusni napadač je protiv Jordana (4:1) šansu dobio na poluvremenu i odmah postao ključni igrač preokreta - postigao je gol, još jedan mu je poništen, dok je treći zvanično pripisan kao autogol. Sa druge strane, u duelu protiv Argentine na terenu je proveo tek petnaestak minuta. Austrijski mediji nisu štedeli selektora zbog ovakvog tretmana prema rekorderu nacionalnog tima, koji iza sebe ima sasvim solidnu sezonu u dresu Crvene zvezde. Rangnik je kritike pokušao da
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