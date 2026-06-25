Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

Kurir pre 24 minuta
Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

Žena iz pokrajine Štajerska na severoistoku Slovenije izazvala je požar u stambenoj zgradi nakon što je, kako se sumnja, zaspala sa upaljenom cigaretom, zbog čega se dim ubrzo proširio kroz ceo objekat, saopštila je policija.

Prema navodima policije, celjski policajci dobili su prijavu da je stambena zgrada ispunjena gustim dimom, nakon čega su odmah upućene vatrogasne ekipe i hitne službe na teren. Po dolasku, utvrđeno je da je stanarka zaspala držeći zapaljenu cigaretu, što je dovelo do toga da se najpre zapali dušek, a potom i da se dim proširi na ostatak stana i zajedničke prostorije zgrade, prenosi Maribor info. Zbog brzog širenja dima, stanari su u jednom trenutku bili zabrinuti
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Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

Drama u Sloveniji! Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u stambenoj zgradi

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