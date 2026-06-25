Istorija! Južna Afrika napravila čudo na Svetskom prvenstvu! Veliko slavlje Afrikanaca i domaćina, totalni debakl Češke i pakao Južne Koreje

Kurir pre 28 minuta
Istorija! Južna Afrika napravila čudo na Svetskom prvenstvu! Veliko slavlje Afrikanaca i domaćina, totalni debakl Češke i…

Fudbaleri Meksika su postali prva ekipa koja je grupnu fazu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva završila sa maksimalnim bodovnim učinkom.

Meksiko je u poslednjem kolu pobedio Češku rezultatom 3:0 i tako stigao do trećeg trijumfa u Grupi A. Sa druge strane, evropska selekcija je eliminisana. Golove za Meksiko su postigli Mateo Čavez Garsija u 55, Hulijan Kinones u 61. i Alvaro Fidalgo u 94. minutu. U utakmici koja je počela u isto vreme Južna Afrika je šokirala Južnu Koreju i stigla do pobede rezultatom 1:0, a tako i do plasmana u nokaut fazu Mundijala. Tapelo Maseko je u 63. minutu bio strelac
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