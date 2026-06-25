Rusija proterala rumunskog konzula: Zatvoren konzulat u Sankt Peterburgu, Moskva uzvratila na poteze Bukurešta

Kurir pre 1 sat  |  TASS
Rusija proterala rumunskog konzula: Zatvoren konzulat u Sankt Peterburgu, Moskva uzvratila na poteze Bukurešta

Rusija je odlučila da zatvori rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i protera rumunskog konzula, zbog zatvaranja Generalnog konzulata Rusije u Konstanci, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je rumunski ambasador Kristijan Istrate pozvan u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, navodi se u saopštenju, prenosi TASS. Dana 25. juna, ambasador Rumunije u Ruskoj Federaciji, Kristijan Istrate, pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Uručena mu je nota ministarstva kojom se rumunski generalni konzul u Sankt Peterburgu proglašava personom non grata i naloženo je zatvaranje rumunskog konzularnog predstavništva, preciziralo je rusko Ministarstvo
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