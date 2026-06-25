Sjajna uvertira pred početak Vimbldona! Siner pobedio Norija u egzibicionom meču pred početak Gren slema!

Kurir pre 1 sat
Sjajna uvertira pred početak Vimbldona! Siner pobedio Norija u egzibicionom meču pred početak Gren slema!

Prvi teniser sveta je danas po visokoj temperaturi vazduha u Londonu u egzibicionom meču pobedio Norija 6:3, 6:3.

Siner nije igrao nijedan pripremni turnir pre Vimbldona. "Veoma je toplo, ali fizički se dobro osećam", rekao je Siner novinarima. On je odigrao meč nešto manje od mesec dana otkako je imao problema sa vrtoglavicom u iznenađujućem porazu u drugom kolu Rolan Garosa. On je protiv Argentinca Huana Manuela Serundola imao dva seta prednosti i vođstvo 5:1 u trećem setu, ali je posle toga izgubio meč tokom kojeg je temepratura dostigla 32 stepena Celzijusa. "Obavili smo
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